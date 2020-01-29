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«Игорь был в шоке»: Проскурякова скрыла от мужа поступление в ГИТИС

По словам Юлии, она искренне полагала, что супруг не пустит ее на вступительные экзамены.

«Игорь был в шоке»: Проскурякова скрыла от мужа поступление в ГИТИС
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев (Фото: Globallookpress.com)

По словам композитора, он считает Юлию Проскурякову творческим человек. Избранник певицы отдавал себе отчет в том, что молодая жена нуждается в реализации и мучается, упуская возможные творческие свершения. Сейчас Игорь Николаев со стороны наблюдает за тем, какое удовольствие и счастье его 37-летней супруге приносит репетиционный процесс на актерском отделении ГИТИСа.

Сама Проскурякова отвечая на вопрос о возможной протекции мужа, заверила, что с вступительными экзаменами она справилась без помощи избранника. Юлия настаивает на то, что она не просила у Игоря помощи. Кроме того, девушка даже не поставила мужа в известность относительно того, что в скором времени станет студенткой. Певица не стала скрывать: это это событие повергло музыканта в состояние шока.

Композитор понял, что из-за учебы и репетиций его возлюбленная будет реже бывать дома. Несмотря на это, Игорь очень гордится женой, которая добилась заветной цели, поступив в ГИТИС. По словам Юлии, ей пришлось скрыть от него свои планы на учебу. Девушка искренне полагала, что супруг просто не отпустит ее на экзамены.

«Игорь был в шоке, когда я показала ему студенческий билет… Уже сыграла в нескольких спектаклях. И получаю огромное удовольствие от того, что могу примерить на себя чью-то судьбу, почувствовать себя другим человеком», — приводит 7days слова Юлии Проскуряковой.

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«Игорь был в шоке»: Проскурякова скрыла от мужа поступление в ГИТИС
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