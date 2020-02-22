«Ушел в религию»: Валерий Ступаченко впервые после серьезной аварии появился на публике

Андрей Малахов устроил вечер ностальгии и пообщался со звездами 70-х в своей передаче «Привет, Андрей!». Сам он в самом начале передачи развеял слухи о проблемах в семье. Он показал обручальное кольцо, дав понять, что не разводится с Натальей Шкулевой. телеведущему удалось заманить на съемки отечественных и даже зарубежных артистов. Для многих стало приятным сюрпризом появление Аниты Бун, которая исполнила свой хит One Way Ticket.

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Рассказала о своей жизни и Ирина Понаровская. Она вспомнила, как еще юной выступала в ансамбле и даже общалась с Людмилой Барыкиной. А вот как теперь живет ее давняя подруга, артистка не знает. Вспомнила она и про бывшего солиста ВИА «Поющие гитары». Валерия Ступаченко. Понаровская рассказала, что в недалеком прошлом этот артист стал священником.

«Поет на клиросе, руководит хором. В общем, свой голос не растратил. Он ушел в религию», — поделилась она.

Однако артистка не знала, что в 2018 году Валерия Ступаченко с супругой Верой попал в аварию в Санкт-Петербурге. Пару сбил автомобиль на пешеходном переходе. Тогда певец попал в больницу с тяжелыми травмами. Андрей Малахов сообщил, что артист успешно восстановился поле ДТП и даже пришел на съемки передачи. Понаровская была очень рада и заключила в объятия старого друга.

Ступаченко прекрасно выглядел и был бодрым. Он пообщался с гостями и спел дуэтом с Анитой Бун. Весь зал встал, услышав знакомые нотки трека «Синий иней».