«Вернись в семью!»: супруга Малахова публично приревновала мужа к Ольге Орловой

Андрей Малахов уже девять лет счастлив в браке с Натальей Шкулевой. Влюбленные долго не могли завести ребенка, но в 2017 году, когда телеведущий сменил место работы, на свет родился его сын Александр. О мальчике пара рассказывает крайне редко. Иногда звезда ТВ делится с героями передач достижениями наследника или его новыми увлечениями. А не так давно появились слухи, что его жена снова беременна.

Пока Андрей никак не комментирует информацию о скором пополнении. В январе Шкулева предстала на публике в наряде свободного кроя, что только подогрело сплетни об интересном положении. А накануне, в День всех влюбленных, Малахов вышел в свет один. Он появился на вечеринке, где также отмечала день рождения Ирина Дубцова. В ресторане-караоке телеведущий повеселился с Ольгой Орловой.

На снимках Малахов не просто позирует с певицей, но также кусает с ней леденец в форме сердца. «День влюблённых с Андреем удался! Наташа, прости», — написала Орлова. На снимок вскоре отреагировала супруга телезвезды , показав ревность. «Оля, вернись в семью!» — осадила она девушку. Напомнив, что у нее есть свой кавалер. «Ровно в полночь буду дома!» — заверила Ольга.

Многие поклонники посчитали, что Малахов ведет себя неправильно, обнимаясь с другими женщинами, пока его жена находится дома. «Малахов всех облапал, неприятно смотреть, женатый мужик, жена беременна!», «Оля, я была другого мнения о тебе, приятно ли жене смотреть на это, когда твой мужик счастливый с бабой чужой на фото? И типа: „Наташа, прости“, некое издевательство, да и Андрей этот не лучше…..», «Это — Наташа, прости — уже неприлично», — стали возмущаться подписчики. Преданные фанаты заступились за Орлову. Они отметили, что в дружбе между мужчиной и женщиной нет ничего плохого.