Понаровская рассказала, почему звезда 70-х Людмила Барыкина ушла со сцены

Андрей Малахов посвятил новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» звездам 70-х. Он признался, что о многих артистах того времени сейчас мало что известно. Телеведущий вспомнил про солистку ВИА «Веселые ребята» Людмилу Барыкину. Гости в студии спросили: «А где она?» Так вышло, что женщина вообще не давала интервью в советское время. В свое время она сменила саму Аллу Пугачеву в ансамбле, а также была законодательницей моды. Певица одна из первых сделала химическую завивку.

В свое время в Барыкину был влюблен Александр Буйнов. В коллективе артистка проработала пять лет и была уволена из ансамбля из-за ссоры с руководителем Павлом Слободкиным. После этого она навсегда покинула сцену и зарабатывала пением в гостиницах и варьете. Уже больше 30 лет Людмила не появляется на публике, не дает интервью и избегает светских мероприятий.

Ирина Понаровская призналась, что пересекалась с этой певицей. «Я помню какие-то посиделки в гримерной. Мне она очень нравилась. У нее сочный голос», — отметила она. Продюсер Михаил Плоткин тоже не стал скрывать, что виделся с Барыкиной очень давно. «Мы как-то созвонились. Она занималась каким-то бизнесом», — высказался он.

О том, почему артистка ушла в свое время со сцены, решила объяснить Понаровская.