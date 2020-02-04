ЗВЕЗДЫ

«Худею к свадебной церемонии»: Белоцерковская высказалась о «романе» с Малаховым

Поклонники напрямую спросили у бизнесвумен о том, пытается ли она разрушить брак телеведущего. Ответ их удивил.

«Худею к свадебной церемонии»: Белоцерковская высказалась о «романе» с Малаховым
Ника Белоцерковская. фото: instagram.com/belonika/

Андрей Малахов публично обсуждает жизнь звезд, а вот о своей личной жизни он говорит крайне редко. Он уже почти девять лет состоит в браке с Натальей Шкулевой, издателем известного журнала. В 2017 году у влюбленных родился первенец — сын Александр. А недавно появились слухи, что избранница телеведущего снова ждет ребенка.

Пока Шкулева прячет фигуру в объемных нарядах, в одном из интернет-изданий появилась новость, что якобы Малахов готовится развестись с женой, так как увлекся бизнесвумен Никой Белоцерковской. Слухи дошли и до поклонников, которые были настолько обеспокоены, что напрямую спросили у Ники, правда ли то, что пишут. В этот момент девушка находилась в аюрведической клинике в Индии, но ответила на вопрос.

«Все до единого слова — правда! Худею к свадебной церемонии», — написала она.

Некоторые поклонники отметили, что Белоцерковская постройнела. Многие поняли, что слова Белоцерковской — это шутка. «Вы уже выглядите исхудавшей за пару дней на рисовом супе», «Ваше чувство юмора восхитительно!», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что Ника ранее состояла в браке с предпринимателем Борисом Белоцерковским, которому родила двух сыновей. Также она пережила развод и со вторым избранником художником Яном Антонышевым, которому тоже родила сына. По некоторым данным, в молодости у Вероники было еще три замужества.

фото: instagram.com/belonika/
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Андрей Малаховзвездные романыНика Белоцерковскаяреакция на слухи
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«Худею к свадебной церемонии»: Белоцерковская высказалась о «романе» с Малаховым
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