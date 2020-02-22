Исполнительница хита One Way Ticket Анита Бун приехала в Россию

Андрей Малахов пригласил на съемки передачи «Привет, Андрей!» звезд 70-х годов. Некоторых артистов ему не удалось отыскать, как, к примеру, Людмилу Барыкину. Но зато он приготовил сюрприз зрителям. В студии появилась темнокожая артистка Анита Бун, которая в свое время прославилась благодаря хиту One Way Ticket группы «Ирапшн». Она исполнила этот трек, заставив танцевать весь зал.

Публика тепло встретила иностранную гостью, которая приехала из Нью-Йорка. «Совершенно потрясающе. Да, я слышала, что эта песня в России популярна», — призналась она. Певица не стала скрывать, что пока не знает песен на русском языке. Однако она была очарована, услышав трек «Синий иней» в исполнении Валерия Ступаченко, который выступал в составе ВИА «Поющие гитары».

Несмотря на то, что два года назад артист попал в серьезное ДТП, он пришел в студию. Ступаченко исполнил «Синий иней», а потом к нему присоединилась гостья из США. Анита Бун исполнила свою версию песни в дуэте с русским артистом. Малахов не стал упускать шанс и расспросил артистку о ее жизни и о дружбе с Уитни Хьюстон.