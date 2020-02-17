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«Наши в городе»: 38-летний Никита Малинин в Мюнхене навестил отца и мачеху

Компанию выпускнику «Фабрики звезд» на прогулке составили двойняшки Фрол и Устинья.

«Наши в городе»: 38-летний Никита Малинин в Мюнхене навестил отца и мачеху
Александр и Эмма Малинина с детьми (Фото: Instagram.com/alexandr_malinin)

В одном из интервью Эмма Малинина рассказала о том, как их с Александром Николаевичем старшие отпрыски отнеслись к появлению в семье двойняшек Фрола и Устиньи. На момент знакомства и у Эммы, и у Александра за плечами были серьезные и продолжительные романы. Так, у артиста подрастал первенец Никита от Инны Курочкиной. В то же время будущая жена музыканта воспитывала сына Антона, которого впоследствии Малинин не только усыновил, но и дал мальчику свою фамилию.

В беседе с Максимом Галкиным в ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале избранница народного артиста России Александра Малинина уточнила, что их старшие дети разделили между собой ответственность за новорожденных брата и сестру. Никита с раннего детства опекает Устинью, а сын Эммы — Антон — проявлял заботу о Фроле.

Примечательно, что супруга Александра Николаевича с легкостью приняла в семью первенца мужа — своего пасынка Никиту. К слову, большую часть времени семейство проводит в Германии. Двойняшки вместе с родителями обосновались в Мюнхене.

Певец Александр Малинин с женой и детьми
Никита Малинин навестил отца и мачеху в Мюнхене. Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina

На днях отца и мачеху в Германии навестил 38-летний Никита Малинин. Выпускник «Фабрики звезд» наведался в Мюнхен для того, чтобы провести февральские каникулы с близкими. На прогулку вместе со старшим братом и родителями также отправились 19-летние двойняшки Фрол и Устинья. Вместе с наследниками Александр Николаевич побывал в одном из местных пабов, устроив отпрыскам экскурсию по Мюнхену.

«Наши в городе!» — отметила Эмма, обратившись к подписчикам.

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