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«Наши музыкальные»: Никита Малинин спел в дуэте с 19-летней сестрой

Свежие кадры со съемок концерта на личной страничке в Instagram опубликовала супруга народного артиста России Александра Малинина.

«Наши музыкальные»: Никита Малинин спел в дуэте с 19-летней сестрой
Никита Малинин (Фото: Globallookpress.com)

В одном из интервью Эмма Малинина рассказала о том, что ее пасынок — Никита — с рождением сестренки стал ее главным защитником. Сын народного артиста России и певицы Инны Курочкиной опекал Устинью с раннего возраста, окружая малышку братской любовью. Наследница Александра Малинина также говорила о том, что всегда с теплотой относилась к старшину брату по отцу.

Когда возлюбленная артиста родила двойняшек — сына Фрола и дочку Устинью, их с Александром Николаевичем старшие дети (У Эммы также есть наследник от предыдущих отношений, — Прим. ред.) негласно «поделили» между собой малышей. Об этом супурга певца делилась в интервью на программе «Сегодня вечером» в студии Максима Галкина и Юлии Меньшовой. Первенец Эммы — Антон — заботился о Фроле, а Никита нянчился с Устиньей.

По словам дочери Малинина, она до сих пор привязана к старшему брату, который, как и она сама, увлекается музыкой. В юности он принимал участие в вокальном проекте «Фабрика звезд». На личной страничке в Instagram Эмма Малинина поделилась свежими кадрами со съемок праздничного концерта. Никита вышел на одну сцену с младшей сестренкой, спев с ней дуэтом.

«Наши музыкальные», — отметила возлюбленная Александра Малинина.

В недавнем интервью Устинья призналась, что никогда и ни в чем не нуждалась. Ее родители сделали все возможное, чтобы обеспечить будущее своих детей. По словам девушки, она всегда знала настоящую цену всему, что у нее было. Несмотря на наличие дорогих игрушек и возможности наслаждаться праздной жизнью, наследница Александра Малинина старалась завоевать одобрение родителей прилежной учебой. Устинья не стала скрывать: она отдавала себе отчет в том, что ее папа много работает и только благодаря таланту ему удалось стать по-настоящему известным артистом.

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«Наши музыкальные»: Никита Малинин спел в дуэте с 19-летней сестрой
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