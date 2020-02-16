«Кто держится уверенно? Молодцы»: двойняшки Пугачевой встали на горные лыжи

Муж Аллы Борисовны вместе с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой проводит февральские каникулы на горнолыжном курорте. На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин опубликовал свежие кадры, запечатлев детей от Пугачевой на заснеженной трассе. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале по достоинству оценил спортивные навыки малышей, которые встали на горные лыжи и сумели удержать равновесие, балансируя без дополнительной опоры в виде лыжных палок.

«Кто держится уверенно? У нас первые шаги!! Впервые на склоне. Молодцы», — обратился к двойняшкам Максим.

Готовясь к поездке, звездные родители малышей положили в дорожные чемоданы все самое необходимое для активного отдыха: утепленные дутые комбинезоны, шлемы и горнолыжные маски и непромокаемые варежки. Своих детей на заснеженной трассе Галкин доверил опытному инструктору, который следил за их спуском, давая необходимые указания.

В интервью для YouTube-проекта «А поговорить?..» Максим Галкин рассказал о том, что именно его супруга выступила инициатором появления их общих детей. Аллу Пугачеву шоумен считает самой ответственной мамой. По словам телеведущего, Примадонна запрещает ему кричать на двойняшек. Кроме того, Максим уточнил, что при их детях никто и никогда не выяснял отношений, не повышал голоса. Именно по этой причине, как считает шоумен, малыши растут такими счастливыми.