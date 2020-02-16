«Глазами брата»: Устинья Малинина позировала в кожаных брюках и алой куртке

На прогулку по Мюнхену дочка певца отправилась с Фролом и их домашним питомцем.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, родители Устинья и Фрола отпраздновали тридцатилетие совместной жизни. В честь этого события Александр Малинин и его супурга Эмма Малинина устроили вечеринку для самых близких друзей. Позже на личной страничке в Instagram возлюбленная народного артиста России поделилась свежими кадрами с праздничного застолья. Воспользовавшись случаем, 61-летний музыкант произнес тост, обратившись к своей второй половинке.

Александр Малинин признался жене в любви и преданности. По словам певца, еще до знакомства с Эммой он встречался с несколькими женщинами. В частности, Инна Курочкина родила от артиста сына Никиту. Нынешняя супруга музыканта всегда относилась к пасынку, как к собственному ребенку.

Однако именно с Эммой, как утверждает Александр, он понял, что такое настоящая любовь. Малинин заверил, что с рождением двойняшек Фрола и Устиньи ему посчастливилось ощутить все прелести отцовства и родительства.

К слову, 19-летняя дочка музыканта Устинья призналась, что очень привязана к своим родителям. Большую часть времени семья проводит в Германии. На личной страничке в Instagram юная певица опубликовала свежее фото с прогулки по Мюнхену. Компанию девушке составил ее брат Фрол и их домашний питомец. Перед объективом фотокамеры девушка позировала в кожаных брюках шоколадного оттенка, алой куртке и полуботинках на шнуровке.

«Глазами брата», — отметила Устинья.

В одном из интервью наследница Александра Малинина подметила, что они с Фролом всегда чувствовали родительскую поддержку. Кроме того, как говорит дочка музыканты, благодаря маме и папе они никогда ни в чем не нуждались, что позволило им учиться, путешествовать и открывать для себя новые горизонты.