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57-летняя Малинина в легинсах вслед за Навкой показала растяжку

Супруга народного артиста России Александра Малинина старается не пропускать тренировок и разминок в тренажерном зале.

57-летняя Малинина в легинсах вслед за Навкой показала растяжку
Эмма Малинина. Фото: Globallookpress.com

57-летняя Эмма Малинина не скрывает: она не только следит за собой, но и за своей фигурой. Большую часть времени супруга эстрадного исполнителя вместе с семьей проводит в Германии. Александр Николаевич обосновался в Мюнхене.

В интервью Максиму Галкину в программе «Сегодня вечером» на Первом канале отец 19-летних двойняшек Фрола и Устиньи подметил, что этот город приглянулся всем его близким, особенно младшим детям. Старший сын Малинина — 38-летний Никита — время от времени наведывается в Германию, навещая родственников: отца, мачеху, младшую сестренку и брата.

Супруга певца Александра Малинина - Эмма Малинина
Эмма Малинина в Германии посещает спортзал (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

Супруга Александра Николаевича на личной страничке в Instagram опубликовала свежие отчетные снимки, посетив спортивный центр. В кадре Эмма продемонстрировала свою растяжку, облачившись в облегающие легинсы и майку для тренировок. Возлюбленная музыканта старается не пропускать разминку в тренажерном зале, заботясь о своем теле.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка увлекается йогой (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

К слову, ранее снимками тренировочного процесса делилась 44-летняя жена Дмитрия Пескова. После завершения спортивной карьеры (вместе с Романом Костомаровым фигуристка выступала в танцах на льду) Татьяна Навка сконцентрировала свое внимание на ледовых спектаклях и мюзиклах. Этой зимой она представила новую постановку на льду — «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В шоу дебютировала 17-летняя Алина Загитова. До этого подопечная Этери Георгиевны выступала исключительно в рамках соревновательного процесса и на показательных мероприятиях. Кроме того, на лед также вышла пятилетняя дочка Татьяны Навки — Надежда.

Помимо того, что возлюбленная Дмитрия Пескова тренируется в спортзале и на ледовой арене, фигуристка также увлекается йогой. Спортсменка уже демонстрировала свою растяжку, приняв позу полумесяца. Как утверждает Татьяна, эта очень непростая асана, требующая хорошей подготовки.

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