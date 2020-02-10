«Им и 23 тысяч много»: Вадим Манукян осудил звезд, жалующихся на мизерные пенсии

Как считает эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, известным людям не стоит ныть.

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян раскритиковал звезд отечественной эстрады и известных артистов, которые стали активно жаловаться на свои мизерные пенсии. По его словам, он не понимает, почему они стали ныть по поводу своих пособий.

Как отметил Манукян, люди в России в большинстве случаев получают по 10-15 тысяч рублей. Это, как он считает, мизер. А жаловаться пенсии в 23 тысячи рублей, как это сделала, к примеру, телеведущая Елена Ханга глупо.

«Эти пенсии старикам обязательно поднимать нужно! Тем более, что у нас в стране президентом России объявлена борьба с бедностью», — заявил Вадим Манукян.

Как сказал эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, звезды всю жизнь кутили на свои гонорары. Требовать прибавки в их случае просто несправедливо.

Эксперт отметил, что «светить лицом в телеке», не такой уж и большой труд. Звездам, как он думает, увеличивать пенсию не стоит. Пособие, на его взгляд, необходимо поднимать людям рабочих профессий – шахтерам, комбайнерам, трактористам и сталеварам.

Звездам же, как он считает, все равно переплачивают. «Им и 23 тысяч много», — заявил Вадим Манукян, слова которого приводит портал Dni.ru.

Напомним, что за последнее время многие звезды рассказали о своих пенсиях. К примеру, актёр Станислав Садальский получает 50 тысяч рублей. Юморист Евгений Петросян чуть больше двадцати тысяч. А вот телеведущая Роза Сябитова получает от государства всего 14 тысяч рублей.