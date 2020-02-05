«Мне этих денег хватает на все расходы»: Петросян озвучил размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил размер своей пенсии. Ранее это сделали телеведущая Елена Ханга и актер Станислав Садальский.

«У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы», — заявил супруг тридцатилетней Татьяны Брухуновой и рассмеялся.

больше по теме Станислав Садальский озвучил размер своей пенсии Как отметил известный актер, он является работающим пенсионером.

Впрочем, на этом разговор не закончился. «Хороший вопрос у вас. Будьте здоровы. Вы знаете, я сейчас на репетиции. Я прервался. Люди сидят, слушают и смеются», — добавил юморист.

Напомним, что ранее популярная телеведущая Елена Ханга сказала, что получает всего 23 тысячи от государства. Актер Станислав Садальский получает 50 тысяч рублей. Правда, 30 тысяч ему доплачивает мэр столицы Сергей Собянин за звание «Заслуженный артист». А вот певица Любовь Успенская, которой 65 лет, от пенсии отказалась. Она призналась, что даже не оформляла соответствующие документы на получение пособия.