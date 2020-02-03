«Сколько у всех – 23 тысячи»: Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Как отметила популярная телеведущая, она не может позволить себе покупать дорогую одежду или обувь.

Популярная в начале двухтысячных годов телеведущая Елена Ханга в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ озвучила ведущей Лере Кудрявцевой размер своей пенсии. Она отметила, что уже вышла на заслуженный отдых и получает положенные от государства ежемесячные выплаты.

«Сколько у всех — 23 тысячи», — заявила Елена Ханга.

При этом она отметила, что на такую пенсию, конечно, не может позволить себе покупать дорогую одежду или обувь. Лера Кудрявцева на это сказала, что ходит в туфлях за 800 долларов. Как сказала Ханга, она бы не стала покупать обувь за такие деньги, потому что для нее это чересчур дорого.

Отметим, ранее размер своей будущей пенсии озвучил композитор и музыкант Игорь Николаев. Не так давно ему исполнилось 60 лет. Как сказал Николаев, пенсия у него будет самая обычная — в районе двадцати тысяч рублей. Однако не так давно ему было присвоено высокое звание Народный артист России. «Вроде за «народного» добавляют тридцатку», — заметил композитор.

Добавим, что Елена Ханга стала знаменита благодаря шоу «Про это». В своей программе она поднимала темы, касающиеся сексуальных отношений между людьми. По сути, шоу Ханги было первым проектом на телевидении, где обсуждались близкие отношения между мужчиной и женщиной. Через несколько лет проект изжил себя и его закрыли. Также Ханга вела еще одну популярную программу на телевидении — «Принцип домино».