Станислав Садальский озвучил размер своей пенсии

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил размер своей пенсии.

«У меня пенсия 50 тысяч. Я — работающий пенсионер. Но потому что работающий пенсионер я плачу очень большие налоги. Мне 30 тысяч доплачивает мэр столицы Сергей Собянин за звание. Он всем доплачивает старикам-актерам. И еще я как ветеран труда плачу меньше за квартиру», — заявил актер.

Ранее телеведущая Елена Ханга заявила, что получает от государства 23 тысячи рублей пенсии. По ее словам, на эти деньги достаточно проблематично прожить. Она не может себе позволить покупать дорогую обувь и одежду.

Сам Садальский отметил, что известные люди порой лукавят, когда называют размер своей пенсии. Как он думает, они называют только базовую часть, но при этом не озвучивают различные добавки. В то же время Садальский согласен, что большинство пенсионеров получают крохотные пенсии в России, на которые просто невозможно прожить.