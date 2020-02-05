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Сябитова посоветовала Ханге не обижаться на государство за пенсию в 23 тысячи рублей

Как сказала телеведущая, на помощь никогда не надо рассчитывать.

Сябитова посоветовала Ханге не обижаться на государство за пенсию в 23 тысячи рублей
Сябитова озвучила свою пенсию/http://globallookpress.com/

Звезда шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала, какую пенсию получает от государства, а также высказалась о пособии Елены Ханги в 23 тысячи рублей. Именно столько получает ее коллега.

«У меня пенсия 14 тысяч рублей. Я никогда не рассчитывала на пособие от государства. Спасибо, что такую дали. Это вообще не новость. Можно подумать, что только в наше время такие пенсии. Они всегда были маленькие, поэтому как я говорю всегда: о пенсии надо думать в момент получения первой зарплаты. На государство рассчитывать не надо. Государство – это мы. Государству помогать надо, а не рассчитывать на него», — заметила телеведущая.

Как отметила звезда, она вкладывала деньги в недвижимость, в себя, в рождение детей, в образование, поэтому сегодня живет спокойной жизнью. Также она не понимает, почему ее коллега Елена Ханга жалуется на пенсию в 23 тысячи рублей.

«А с чего ей жаловаться? Вы что не знали, что нужно откладывать и думать. Если вы не рожали несколько детей, не делали ставку на свою семью, то причем тут государство? Сейчас не то время. Это еще можно сетовать нашим бабушкам, которые поднимали ДнепроГЭС, целину. Вот это действительно был героизм. Люди делали все для страны. А теперь давайте спросим, кто сейчас пенсии получает. А что вы сделали-то дорогие мои? Целину-то осваивали? Теперь за каждую копейку бьётесь. Поэтому как потопали, так и полопали. Никаких обид на государство быть не может», — заметила Роза Сябитова.

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Сябитова посоветовала Ханге не обижаться на государство за пенсию в 23 тысячи рублей
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