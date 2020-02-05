Сябитова посоветовала Ханге не обижаться на государство за пенсию в 23 тысячи рублей

Звезда шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала, какую пенсию получает от государства, а также высказалась о пособии Елены Ханги в 23 тысячи рублей. Именно столько получает ее коллега.

«У меня пенсия 14 тысяч рублей. Я никогда не рассчитывала на пособие от государства. Спасибо, что такую дали. Это вообще не новость. Можно подумать, что только в наше время такие пенсии. Они всегда были маленькие, поэтому как я говорю всегда: о пенсии надо думать в момент получения первой зарплаты. На государство рассчитывать не надо. Государство – это мы. Государству помогать надо, а не рассчитывать на него», — заметила телеведущая.

больше по теме Станислав Садальский озвучил размер своей пенсии Как отметил известный актер, он является работающим пенсионером.

Как отметила звезда, она вкладывала деньги в недвижимость, в себя, в рождение детей, в образование, поэтому сегодня живет спокойной жизнью. Также она не понимает, почему ее коллега Елена Ханга жалуется на пенсию в 23 тысячи рублей.