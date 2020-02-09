Папина дочка: внучка Пугачевой вместе с Земцовым читает книжки на испанском

48-летняя Кристина Орбакайте вместе с предпринимателем Михаилом Земцовым воспитывает семилетнюю дочку Клавдию. Внука Аллы Борисовны увлекается балетом и может сесть на поперечный шпагат. В Stories мама девочки поделилась свежими кадрами, запечатлев то, как ее наследница вместе с отцом читают книжки на испанском языке. К слову, шестилетние двойняшки Пугачевой и ее супруга шоумена Максима Галкина вместе с гувернером учат французский язык, хотя сама артистка утверждает, что понимает только английский.

Взяв одну из книг на испанском, семилетняя Клава расположилась в своей детской комнате. В качестве переводчика для Кристины Орбакайте выступал ее супруг, который присоединился к чтению пособий на иностранном языке.

«Muy inteligente», — старательно произносит в кадре дочка певицы, делаясь упор на слоги. «Это означает очень умный!!» — говорит Земцов, переводя для жены то, что читает Клава.

Все свободное время родители Клавы стараются проводить дома с семьей. Так, по утрам Михаил может приготовить для дочери и супруги свое коронное блюдо — яичницу с сыром и помидорами. Кроме того, к завтраку Кристина Орбакайте добавляет глазированные сырки, йогурты и авокадо.

От предыдущих отношений с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим у певицы есть уже взрослый 28-летний сын Никита Пресняков. Еще в июле 2017 года внук Примадонны сыграл свадьбу с моделью Аленой Красновой. В союзе с бизнесменом Русланом Байсаровым Кристина Орбакайте родила сына Дени. В свои 21 год юноша кончил элитное учебное заведение в Лондоне.