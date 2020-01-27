«Теперь у меня есть племянник»: невестка Пугачевой сообщила о прибавлении в семье

Не так давно Алена Краснова вместе с мужем вернулись в Москву. Пара проводила январские каникулы на Бали. Не успела 22-летняя модель навестить всех родственников, как в их семье произошло радостное событие. Девушка вовремя прилетела домой, не пропустив роды старшей сестры. 26-летняя Янина Краснова впервые стала мамой. Об этом невестка Пугачевой рассказала на личной страничке в Instagram. Теперь у жены Никиты Преснякова есть племянник. И Алена не скрывает радости по этому поводу.

«Только что моя сестра стала мамой!! Теперь у меня есть самый прекрасный на свете племянник», — отметила Краснова.

К слову, Янина старше возлюбленной Никиты Преснякова на четыре года. В их семье также есть третья — самая младшая сестра — Лиза. Девочке всего девять лет. Сама Алена пока не торопится уходить в декрет. В беседе с поклонниками невестка Аллы Борисовны уточнила, что с юных лет мечтала создать семью и выйти замуж. Однако она никак не ожидала, что Никита решится сделать ей предложение руки и сердца. Разумеется, Краснова ответила согласием. Влюбленные сыграли свадьбу в июле 2017 года. На торжестве среди приглашенных присутствовала и звездная бабушка Преснякова-младшего с мужем шоуменом Максимом Галкиным.