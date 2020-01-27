НОВОСТИ

«Теперь у меня есть племянник»: невестка Пугачевой сообщила о прибавлении в семье

26-летняя сестра Алены Красновой - Янина - впервые стала мамой. О радостном событии жена Никиты Преснякова рассказала в Instagram.

«Теперь у меня есть племянник»: невестка Пугачевой сообщила о прибавлении в семье
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Не так давно Алена Краснова вместе с мужем вернулись в Москву. Пара проводила январские каникулы на Бали. Не успела 22-летняя модель навестить всех родственников, как в их семье произошло радостное событие. Девушка вовремя прилетела домой, не пропустив роды старшей сестры. 26-летняя Янина Краснова впервые стала мамой. Об этом невестка Пугачевой рассказала на личной страничке в Instagram. Теперь у жены Никиты Преснякова есть племянник. И Алена не скрывает радости по этому поводу.

Модель Алена Краснова с сестрой Яниной
Алена Краснова с сестрой Яниной (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

«Только что моя сестра стала мамой!! Теперь у меня есть самый прекрасный на свете племянник», — отметила Краснова.

К слову, Янина старше возлюбленной Никиты Преснякова на четыре года. В их семье также есть третья — самая младшая сестра — Лиза. Девочке всего девять лет. Сама Алена пока не торопится уходить в декрет. В беседе с поклонниками невестка Аллы Борисовны уточнила, что с юных лет мечтала создать семью и выйти замуж. Однако она никак не ожидала, что Никита решится сделать ей предложение руки и сердца. Разумеется, Краснова ответила согласием. Влюбленные сыграли свадьбу в июле 2017 года. На торжестве среди приглашенных присутствовала и звездная бабушка Преснякова-младшего с мужем шоуменом Максимом Галкиным.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена КрасноваАлла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Теперь у меня есть племянник»: невестка Пугачевой сообщила о прибавлении в семье
Интересно?
Поделись с друзьями: