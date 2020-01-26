«Моя частичка и любовь»: Нур Феттахоглу поделилась редким кадром с мужем и дочкой

39-летняя Нур Феттахоглу, сыгравшая в сериале «Великолепный век» роль наложницы султана Сулеймана — Махидевран, дважды была замужем. Первый избранник актрисы Мурат Айсан сделал девушке предложение руки и сердца еще в 2008 году. Однако эти отношения были недолгими. Спустя три года супруги подали на развод. За это время Нур так и не обзавелась наследниками. Вступить во второй брак Феттахоглу решилась через два года после расставания с Муратом.

Партнерша Халита Эргенча сыграла свадьбу с бизнесменом Левентом Везироглу. Несмотря на то, что в 2015 году Нур приняла решение оставить мужа, уже спустя несколько месяцев она снова воссоединилась с избранником, простив ему все обиды. Спустя восемь месяцев после примирения, в феврале 2016 года, Феттахоглу родила Левенту дочь. Малышку назвали Элисой Гюзин.

На личной страничке в Instagram актриса опубликовала редкий семейный снимок, на котором она запечатлена вместе с отцом своей дочери. Свою трехлетнюю наследницу супруги держат на руках, целуя малышку в обе щеки.

В комментариях к снимку Нур призналась в чувствах к мужу, заявив, что он не только стал ее второй половинкой, но и подарил замечательную дочь.

«Вы спросите, что такое любовь?! Это чувство порождает дружба, доброта. Это путь к счастью… Моя любовь, моя частичка и спутник! Самое дорогое», — добавила актриса.

Напомним, что в сериале «Великолепный век» Нур Феттахоглу снималась вместе с Халитом Эргенчем, Мерьем Узерли, Пелин Карахан, Бураком Озчивитом и многими другими.