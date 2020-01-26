НОВОСТИ

«Моя частичка и любовь»: Нур Феттахоглу поделилась редким кадром с мужем и дочкой

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» призналась в чувствах к избраннику.

«Моя частичка и любовь»: Нур Феттахоглу поделилась редким кадром с мужем и дочкой
Нур Феттахоглу (Фото: Instagram.com/eclipsnf)

39-летняя Нур Феттахоглу, сыгравшая в сериале «Великолепный век» роль наложницы султана Сулеймана — Махидевран, дважды была замужем. Первый избранник актрисы Мурат Айсан сделал девушке предложение руки и сердца еще в 2008 году. Однако эти отношения были недолгими. Спустя три года супруги подали на развод. За это время Нур так и не обзавелась наследниками. Вступить во второй брак Феттахоглу решилась через два года после расставания с Муратом.

Партнерша Халита Эргенча сыграла свадьбу с бизнесменом Левентом Везироглу. Несмотря на то, что в 2015 году Нур приняла решение оставить мужа, уже спустя несколько месяцев она снова воссоединилась с избранником, простив ему все обиды. Спустя восемь месяцев после примирения, в феврале 2016 года, Феттахоглу родила Левенту дочь. Малышку назвали Элисой Гюзин.

На личной страничке в Instagram актриса опубликовала редкий семейный снимок, на котором она запечатлена вместе с отцом своей дочери. Свою трехлетнюю наследницу супруги держат на руках, целуя малышку в обе щеки.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу с дочкой Элисой Гюзин и мужем Левентом Везироглу (Фото: Instagram.com/eclipsnf)

В комментариях к снимку Нур призналась в чувствах к мужу, заявив, что он не только стал ее второй половинкой, но и подарил замечательную дочь.

«Вы спросите, что такое любовь?! Это чувство порождает дружба, доброта. Это путь к счастью… Моя любовь, моя частичка и спутник! Самое дорогое», — добавила актриса.

Напомним, что в сериале «Великолепный век» Нур Феттахоглу снималась вместе с Халитом Эргенчем, Мерьем Узерли, Пелин Карахан, Бураком Озчивитом и многими другими.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бурак Озчивитдети звездЗвездные детиМерьем УзерлиНур ФеттахоглуПелин Карахансериал «Великолепный век»Халит Эргенч
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Моя частичка и любовь»: Нур Феттахоглу поделилась редким кадром с мужем и дочкой
Интересно?
Поделись с друзьями: