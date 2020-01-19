В стиле Хюррем: 39-летняя Нур Феттахоглу перекрасила волосы в рыжий цвет

39-летняя Нур Феттахоглу сменила привычный имидж. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» запомнилась зрителям полной противоположностью Мерьем Узерли. Обе партнерши Халита Эргенча снискали признание и любовь своей аудитории. По сценарию, в отличие от Хюррем, у матери старшего шехзаде — Махидевран султан — локоны были насыщенного темного шоколадного оттенка. Тогда как у ее соперницы волосы отливали золотом и были медово-рыжими. Если в кадре Нур и Мерьем не ладили между собой, то в жизни никаких недопониманий между актрисами не возникало.

Кроме всего прочего, Феттахоглу решила поэкспериментировать с внешностью, перекрасив локоны в рыжий оттенок. К своему натуральному светлому цвету волос вернулась и Мерьем Узерли. После ухода из сериала «Великолепный век» партнерша Халита Эргенча успела побывать блондинкой, брюнеткой и даже шатенкой.

39-летняя Нур Феттахоглу воспитывает дочку Элису Гюзин. В феврале малышке исполнится четыре годика. Первенца актриса из сериала «Великолепный век» родила от возлюбленного, бизнесмена Левента Везироглу. Помимо того, что знаменитость растит дочь, она не забывает о собственной карьере. Феттахоглу продолжает сниматься в кино, участвовать в рекламных кампаниях и фотосессиях.

Наследницей обзавелась и Мерьем Узерли. У партнерши Халита Эргенча есть пятилетняя дочь Лара. После того, как актриса прекратила сниматься в «Великолепном веке», она сконцентрировалась на семье. Когда дочка Узерли немного подросла, ее звездная мама приступила к работе над новыми фильмами.