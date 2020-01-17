Звездный стиль

Пайетки и вышивка: Мерьем Узерли вышла в свет в полупрозрачном платье

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» отдала предпочтение облегающему фигуру силуэту.

Пайетки и вышивка: Мерьем Узерли вышла в свет в полупрозрачном платье
Мерьем Узерли (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Мерьем Узерли на личной страничке в Instagram поделилась свежим видеороликом. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век», сыгравшая в ленте роль наложницы султана Сулеймана — Хюррем, появилась на одном из светских мероприятий в платье-бюстье.

Наряд знаменитости был украшен переливающимися пайетками и вышивкой. Партнерша Халита Эргенча отдала предпочтение облегающему силуэту. Примечательно, что на пошив лифа и рукавов вечернего наряда Мерьем дизайнеры использовали полупрозрачную ткань.

Напомним, что Узерли одна воспитывает дочку Лару, в феврале малышке исполнится шесть лет. Примечательно, что наследниками обзавелись и другие коллеги актрисы по турецкому сериалу «Великолепный век». В браке с Фахрийе Эвджен у Бурака Озчивита родился сын Каран, ему девять месяцев.

Экранная дочка Узерли и Эргенча — Пелин Карахан, которая сыграла роль Михримах султан, в браке с бизнесменом Бедри Гюнтаем воспитывает двух сыновей: пятилетнего Али Демира и двухлетнего Джана Эюпа. Дочерью обзавелась и Нур Феттахоглу. Актриса, представшая в сериале «Великолепный век» в образе Махидевран султан, подарила возлюбленному Левенту Везироглу наследницу Элису Гюзин.

Не так давно Узерли призналась, что ей приходится корректировать зрение с помощью очков. Однако на съемочной площадке актриса предпочитает появляться в контактных линзах. Примечательно, что экранная дочь Мерьем — Пелин Карахан — была моложе партнерши Халита Эргенча всего на год. Однако это не помешало ей вжиться в роль дочери Хюррем и султана Сулеймана.

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Пайетки и вышивка: Мерьем Узерли вышла в свет в полупрозрачном платье
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