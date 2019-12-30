Пелин Карахан показала пятилетнего сына от турецкого бизнесмена Бедри Гюнтая

К своим 35 годам Пелин Карахан сумела заявить о себе, как об актрисе, снявшись в турецком сериале «Великолепный век». В многосерийной ленте, за основу которой были взяты исторические факты, она сыграла роль дочери султана Сулеймана и его наложницы Хюррем — Михримах. Примечательно, что после работы на площадке «Великолепного века» девушка решила посвятить себя семье. Еще летом 2014 года Пелин вышла замуж за бизнесмена Бедри Гюнтая. А спустя несколько месяцев, в декабре Карахан впервые стала мамой. Она родила первенца — сына Али Демира. В марте 2017 года супруги объявили о пополнении, в семье появился второй наследник — маленький Джан Эюп.

Все свободное время Пелин посвящает воспитанию детей. Она крайне редко дает интервью и появляется на званых ужинах. Девушку мало интересует светская жизнь. Примечательно, что дочери Мерьем Узерли (актриса сыграла в сериале «Великолепный век» роль наложницы султана Хюррем. — Прим. ред.) — Ларе в феврале исполнится шесть лет. Тогда как первенец Карахан еще 27 декабря отпраздновал свое пятилетние. По этому случаю, актриса опубликовала свежее фото, запечатлев в кадре именинника. Малыша с днем рождения поздравила и Селен Озтюрк, она снималась в «Великолепном веке» вместе с Халитом Эргенчем, Бураком Озчивитом, Нур Феттахоглу, Сельмой Эргеч и другими актерами.

«Уже пять лет! Дорогой малыш, удачи и счастья тебе», — отметила Селен.

Для сына Пелин заказала двухъярусный торт, украшенный съедобными фигурками моркови из мастики.