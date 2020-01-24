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Грядет новая эра: компания Disney поменяла прокатчика в России

Студия-гигант создала в нашей стране свое собственное ООО.

Грядет новая эра: компания Disney поменяла прокатчика в России
Disney создал в России новое подразделение. Фото: globallookpress.com

Представительство компании Disney в России ждут изменения. Раньше прокатом картин этого киномагната в нашей стране занималась структура Walt Disney Studios Sony Pictures releasing, которая, судя по названию, была совместным предприятием гигантов Disney и Sony.

Но с 1 февраля 2020 года этим будет заниматься ООО «Дисней студиос». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Уолт Дисней компани СНГ».

«Новая структура будет представлять на российском рынке фильмы производства The Walt Disney Studios, The Walt Disney Animation, Disney и Pixar, Marvel Studios и Lucasfilm, а также фильмы производства 20th Century Studios, Searchlight и других студий, вошедших в состав Walt Disney Company в результате покупки части активов компании Fox», — говорится в пресс-релизе.

Так что грядущие премьеры, вроде «Мулан», «Круиз по джунглям», мультфильма «Душа», супергеройских блокбастеров «Черная Вдова» и «Вечные», а также фильм «King’s Man: Начало» в российских кинотеатрах запустит новое юридическое лицо.

Для простых зрителей, конечно, никаких изменений не будет. Просто можно сделать вывод, что Disney укрепляет свои позиции в мире и уже может обойтись без помощи своих коллег-конкурентов.

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DisneyWalt Disney Studiosроссийский кинопрокатроссийский прокатроссийский прокатчикРоссия
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Грядет новая эра: компания Disney поменяла прокатчика в России
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