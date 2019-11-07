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История нового героя мультика Pixar начнется с его смерти

В следующем году студия выпустил анимационный фильм «Душа».

История нового героя мультика Pixar начнется с его смерти
«Душа». Фото: стоп-кадр из трейлера мультфильма.

Студия Pixar, подарившая нам «Историю игрушек», «Корпорацию монстров», «Рататуя» и «Вверх», готова представить свое новое творение. В Сети появился трейлер анимационного фильма «Душа» от двукратного обладателя «Оскара» Пита Доктера.

Создатель картины пояснил, что идея пришла к нему, когда у него появился сын. Мальчик родился 23 года назад, но с самых ранних лет он уже обладал личностью. Это пошатнуло представления отца о мире, в котором он живет, до этого мужчина думал, что личность появляется у человека в результате взаимодействия с окружающими. В итоге он пришел к выводу, что каждый человек рождается с заранее заложенными в него уникальным чертами.

В трейлере мы видим главного героя картины — доброго учителя музыки Джо Гарднера, который считает, что его место не в школе, а на сцене. В побеге за мечтой мужчина вступает в джазовый коллектив, но сразу после этой маленькой победы падает в канализационный люк. Умер он или только впал в кому — неизвестно, но душа его отправилась в мир иной, где души еще не рожденных младенцев только-только получают свои уникальные черты и способности.

Мультфильм выйдет на экраны 18 июня следующего года.

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История нового героя мультика Pixar начнется с его смерти
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