КИНО

В киновселенной Marvel появится супергерой-гей

Это официально подтвердил глава киностудии Кевин Файги.

В киновселенной Marvel появится супергерой-гей
Новость о супергерое-гее подтвердил Кевин Файги. Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

В четвертой фазе киновселенной Marvel зрителей ждут не только новые супергерои, но и новые социальные группы, выходцами из которых будут эти борцы со злом. Ранее уже было объявлено, что Валькирию из «Тора» (играет актриса Тесса Томпсом) больше привлекают девушки. И вот босс студии Marvel Кевин Файги озвучил на выставке D23 Expo, что скоро в киновселенной официально появится персонаж-гей, причем имеющий собственную семью.

Такой герой появится в готовящимся фильме «Вечные» о расе суперлюдей. Картина выйдет через год, и у нее по-настоящему звездный состав: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Ричард Мэдден. Кому именно из заявленных актеров достанется роль гея, пока неизвестно. Фанаты комиксов тоже замерли в ожидании, весь в бумажном первоисточнике среди расы Вечных не было ЛГБТ-героя.

Пока эту участь приписывают звезде «Игры престолов» Ричарду Мэддену, который уже сыграл партнера Элтона Джона в фильме «Рокетмен».

А вы хотите пойти на фильм «Вечные»?

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В киновселенной Marvel появится супергерой-гей
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