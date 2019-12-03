Из России с любовью: студия Marvel выпустила трейлер «Черной вдовы»

Киностудия Marvel опубликовала долгожданный трейлер фильма «Черная вдова». Напомним, эта героиня комиксов погибла в киновселенной, в картине «Мстители: Финал», но создатели супергеройской саги обещали, что снимут про нее отдельный фильм. Получается, уже после смерти персонажа нам покажут историю его становления. Ну, серьезно, не могли же ребята из Marvel просто взять и попрощаться со Скарлетт Йоханссон? Нет, они, наконец-то, дали ей сольный фильм!

Напомним, по комиксам Вдова, она Наташа Романова, не обладала какими-то фантастическими способностями, лишь выдающимися навыками убийцы и шпиона. Поэтому в новой картине Marvel ожидаются драки и стрельба вместо магических лучей и чудо-артефактов. Но трейлер уже дает понять, что размах у фильма будет широкий. Чего стоит только сцена, где героиня падает без парашюта, а следом за ней летят солдаты, стреляющие ей вслед.

Трейлер засветил ряд уже знакомых персонажей. В фильме точно появятся генерал Росс и Ястребиный глаз. И, похоже, мы, наконец, узнаем, о каком Будапеште постоянно вспоминали Наташа и Клинт Бартон. Правда, недавно была новость о том, что после скандала с женой Disney откажется от услуг актера Джереми Реннера. В трейлере его персонаж присутствует, но он все время в маске. Неужели звезду «Мстителей» не пустили сниматься в «Черную вдову», и его роли теперь блистает переодетый каскадер?

Есть и новые герои, с которыми уже хочется познакомиться. В ролике засветилась блондинка с аналогичными главной героине навыками, которую Наташа называет сестрой. Это Елена Белова, в комиксах она тоже носила имя Черной вдовы, здесь ее явно сделают еще одной выпускницей той же организации, что обучила Романову убивать. Второй интересный персонаж — Красный страж. Этот боец — советский вариант Капитана Америки, герои отмечают, что он изрядно располнел.

Трейлер сообщает, что фильм выйдет в мае 2020 года.

Добавим, что в комиксах Наташа Романова является советской шпионкой, вставшей на этот путь после смерти своего мужа-летчика (как раз Красного стража). Также на ней испытывали русскую версию сыворотки суперсолдата, которая в свое время сделала Капитана Америку силачом. На женщину это оказало более слабый эффект, но ее сила, скорость и выносливость, всё равно, повысились.