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В Сети появился первый трейлер фильма «Мулан»

Классический мультфильм Диснея из нашего детства превратили в полноценный фильм.

В Сети появился первый трейлер фильма «Мулан»
Мулан. Фото: youtube.com/Walt Disney Studios

Дебютный трейлер лайв-экшена «Мулан» наконец-то вышел в свет. Мультфильм, снятый в 1998 году и знакомый нам с детства, превратился в полноценный фильм, и судя по трейлеру, весьма неплохой. Бюджет фильма составил 300 миллионов долларов, для примера, у «Мстителей: Финал» было всего на 50 миллионов больше, так что можно с уверенностью сказать, что зрителей ожидают отменные спецэффекты.

Главную роль в картине исполнила Лю Ифэй, которая ранее снималась лишь в картине «Запретное царство», зато вместе с Джетом Ли и Джеки Чаном. Режиссером картины выступила Ники Каро, в ее копилке работа над такими фильмами, как «Жена смотрителя зоопарка», «Тренер» и сериалом «Энн», который получил отличные отзывы от зрителей.

Премьера «Мулан» на больших экранах состоится 27 марта следующего года.

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В Сети появился первый трейлер фильма «Мулан»
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