«Ну, прекрасные»: экс-муж Арнтгольц не упустил из виду новое фото Климовой

41-летняя Екатерина Климова вместе с четырьмя детьми: 17-летней Елизаветой, тринадцатилетним Матвеем, одиннадцатилетним Корнеем и четырехлетней Беллой, проводит каникулы на Бали. К слову, этот же курорт вместе с 22-летней Аленой Красновой выбрал и старший внук примадонны отечественной эстрады — Никита Пресняков.

В отпуске экс-возлюбленная Гелы Месхи приняла участие в импровизированной семейной фотосессии, поделившись в микроблоге понравившимся кадром. В объективе фотокамеры актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» позировала со старшей дочерью от ювелира Ильи Хорошилова, сыновьями от Игоря Петренко и младшей наследницей от Гелы Месхи. У знаменитости есть дети от каждого из трех браков.

Примечательно, что одним из первых свежую фотосессию Климовой оценил бывший муж Татьяны Арнтгольц. Иван Жидков не оставил без внимания новое фото Екатерины с детьми, сделав артистке комплимент.

«Ну, прекрасные!» — похвалил Климову 36-летний Жидков.

Сам актер старается как можно чаще видеться с десятилетней дочкой Марией от экс-возлюбленной Татьяны Арнтгольц. Девушка встречается с Марком Богатыревым. В окружении артистки уже говорили о том, что Арнтгольц летом возила нового избранника в гости к родителям в родной Калининград. Кроме того, у Жидкова есть двухлетний сын Степан от модели Лилии Соловьевой.

В одном из недавних интервью Климова призналась, что в беседе с журналистами она всегда отзывается о своих бывших мужьях только в положительном ключе. Актриса не хочет, чтобы ее дети случайно наткнулись на какие-то статьи в журналах и, прочитав заметки репортеров, сделали свои выводы о происходящем.