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41-летняя Климова на Мальдивах поделилась честным селфи без прикрас

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» ради пляжной фотосъемки отказалась от макияжа и фотошопа.

41-летняя Климова на Мальдивах поделилась честным селфи без прикрас
Екатерина Климова (Фото: Instagram.com/klimovagram)

41-летняя Екатерина Климова вместе с четырьмя детьми: 17-летней Елизаветой, тринадцатилетним Матвеем, одиннадцатилетним Корнеем и четырехлетней Беллой — проводит январские каникулы на Мальдивах. На личной страничке микроблога актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» поделилась свежим честным селфи без прикрас, отказавшись от макияжа и косметики.

Ранее в одном из своих интервью знаменитость утверждала, что, по ее мнению, злое лицо не может быть привлекательным. Именно по этой причине экс-возлюбленная Гелы Месхи научилась бороться с плохим настроением и негативными эмоциями.

Актриса Екатерина Климова
Екатерина Климова на Мальдивах поделилась честным селфи без прикрас (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Актриса не стала ретушировать пляжные снимки, показав на селфи несовершенства кожи — в частности, акне на подбородке. Сама Климова утверждает, что лично для нее красота заключается в здоровье волос и ногтей. Знаменитость выступает против всего неестественного.

Говоря о взаимоотношениях с экс-мужьями, Екатерина объяснила, почему она крайне редко рассказывает об отцах своих детей. Артистка уточнила, что старается упоминать о бывших супругах только в положительном контексте. Климова не хочет, чтобы ее отпрыски, читая очередное звездное интервью, сделали свои выводы на основе журналистских статей.

Екатерина не запрещает экс-мужьям видеться с наследниками. Матвей и Корней при желании могут провести уикенд с отцом Игорем Петренко и мачехой Кристиной Бродской. Гела Месхи старается навещать дочку Беллу, а старшая наследница актрисы — Елизавета — общается со своим папой Ильей Хорошиловым, который строит отношения с Еленой Бирюковой.

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41-летняя Климова на Мальдивах поделилась честным селфи без прикрас
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