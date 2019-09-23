ЗВЕЗДЫ

10-летняя дочь Арнтгольц провела уикенд в компании отца и брата

Иван Жидков не пренебрегает отцовскими обязанностями после развода с Татьяной Арнтгольц.

10-летняя дочь Арнтгольц провела уикенд в компании отца и брата
Иван Жидков (Фото: Globallookpress.com)

Иван Жидков разместил в Stories свежие кадры, запечатлев своих детей за просмотром мультфильма «Малыш и Карлсон». 10-летняя Маша (дочь актера от Татьяны Арнтгольц. — Прим. ред.) вместе с братом Степой провела выходные в компании отца. Артист не запрещает наследникам смотреть мультики на смартфоне. При этом сам Жидков отдает предпочтение активному отдыху: прогулкам на свежем воздухе.

Маша вместе с братом Степой посмотрела мультфильм «Малыш и Карлсон» (Фото: Instagram.com/ivantsarevitch1)

После развода с Татьяной 36-летний Иван сделал все для того, чтобы их общая дочь не чувствовала себя одинокой или забытой. Он часто видится с Машей, берет ее к себе на выходные, организовывает совместные каникулы. Девочка с легкостью подружилась с маленьким Степаном. Долгожданного сына Жидкову родила модель Лилия Соловьева. В октябре малышу исполнится два года.

Этим летом Мария вместе с мамой ездила в Калининград, проведав бабушку и дедушку. В окружении актрисы говорили о том, что навестить родственников Арнтгольц отправилась с нынешним возлюбленным Марком Богатыревым. Несмотря на то, что Татьяна сумела наладить личную жизнь, она не стала ограничивать экс-супруга в праве видеться с их общей дочерью.

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Звездные детиИван ЖидковТатьяна Арнтгольц
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10-летняя дочь Арнтгольц провела уикенд в компании отца и брата
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