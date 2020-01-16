«Белла темпераментный ребенок»: Климова высказалась о дочери от Месхи

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» подметила, что хотела бы отдать четырехлетнюю дочку в спорт — фигурное катание или художественную гимнастику, назвав Беллу «ярким цветочком». Однако подобный поворот событий, по мнению Екатерины, может поставить под удар ее собственную карьеру. Ведь тогда Климовой придется оставить работу для того, чтобы возить дочь на ежедневные тренировки. И пока для актрисы этот вариант мало реализуем.

«Белла темпераментный ребенок, если целует, то со всей страстью», — отметила актриса в интервью «Караван историй».

По мнению Екатерины, со старшей сестрой — семнадцатилетней Елизаветой — Беллу объединяет любовь к уединению. Обе спокойно могут быть одни, занимаясь при этом своими делами. А сыновья Климовой: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней живут чуть ли ни единым организмом — постоянно вместе, утверждает актриса.

При этом, Корней, по словам Климовой, чуть ли не поклоняется старшему брату, считая его авторитетом. Сама Екатерина характеризует Матвея, как красивого и сильного мальчика. Разумеется, между ее детьми возникают ссоры. Однако они очень дружны между собой. В будущем Корней мечтает конструировать самолеты. А Матвей, по мнению актрисы, по складу характера явно военный, как его дедушка. Екатерина уточнила: она прекрасно понимает, что могла бы отдать его в военное училище. Но это важное для себя решение Климова постоянно откладывает.