«Сулейман бы не позволил»: Узерли в Доминикане блеснула дерзким декольте

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» появилась на красной дорожке светского мероприятия в полупрозрачном платье со шлейфом из органзы.

36-летняя Мерьем Узерли ведет активную светскую жизнь. Знаменитость прилетела в Доминикану на международный фестиваль кино и музыки. К слову, среди именитых гостей на мероприятии в Пунта-Кане была замечена и российская модель Виктория Боня. Не секрет для многих, что экс-возлюбленная ирландского бизнесмена Алекса Смерфита лично знакома с актрисой из турецкого сериала «Великолепный век». Знаменитость уже публиковала в микроблоге совместные снимки с партнершей Халита Эргенча.

На красной дорожке Мерьем позировала в бледно-розовом платье пастельного оттенка. Перед объективами фотокамер актриса блеснула дерзким декольте и разрезом до середины бедра. Полупрозрачный вечерний наряд Узерли с обнаженным плечом дополнял шлейф из органзы с переливающимися пайетками.

Поклонники актрисы из сериала «Великолепный век» по достоинству оценили смелый образ Мерьем, сделав ей комплименты. При этом нашлись и те, кто посчитал наряд Узерли слишком откровенным.

«Сулейман бы не позволил!», «Неподражаемая Хюррем! Вы достойны всяческих похвал!», «Королева, вы просто божественно красивы», «Роскошная», «Женщина-мечта!», «Всегда элегантная, какое декольте», — обратились к актрисе ее верные почитатели.

Напомним, что Мерьем Узерли одна воспитывает дочку Лару. В феврале малышке исполнится шесть лет. В сериале «Великолепный век» актриса снималась вместе с Халитом Эргенчем, Пелин Карахан, Нур Феттахоглу, Сельмой Эргеч, Бураком Озчивитом и другими.