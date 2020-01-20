«Сверкает как бриллиант»: имидж-стилист оценила струящееся платье Бони с вырезом

40-летняя Виктория Боня побывала на одном из светских раутов в Пунта-Кане. Для мероприятия экс-возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита выбрала вечернее платье в пол с боковым вырезом. Образ модели дополнили босоножки на шпильке и тонкий ремешок на талии. В интервью Teleprogramma.pro профессиональный имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала наряд знаменитости, подметив, что Виктория одна из немногих звезд отечественного шоу-бизнеса знает свой цветотип. По словам эксперта в сфере моды, Боня не прогадала с выбранной ею палитрой, отдав предпочтение голубому и нежно-розовому пастельному оттенку.

По мнению имидж-стилиста, этот образ выигрышно подчеркивает все достоинства фигуры модели — длину ее ног и стройность.

«Виктория является настоящей модницей. Сразу видно, что девушка знает свой цветотип, потому что Боня одна из тех немногих, кто не совершает модных ляпов в стилистических образах. Данный наряд очень гармонично подчеркивает все достоинства фигуры нашей героини. И по цветовому сочетанию удачно освежает образ, заставляя глаза Виктории светиться. В этом образе она сверкает, как настоящий бриллиант», — отметила Трофимова.

По словам имидж-стилиста, не все селебрити могут так грамотно подобрать вечерний look. Однако Боня, как утверждает эксперт в области моды, в тренде. Будучи профессиональным тренером и шоппером, Трофимова подметила, что Виктория выбрала длинное струящееся платье с боковым вырезом, которое не только визуально вытягивает ее фигуру, но и подчеркивает длину изящных ног, что и является трендом.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.