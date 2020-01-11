21-летняя Кафельникова в Милане вышла на подиум в шапке-ушанке

21-летняя дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова приняла участие в модном показе Dsquared2 Fall/Winter 2020. На подиум в Милане Алеся вышла в меховой шапке-ушанке и объемной кожаной дубленке. На личной страничке в Instagram девушка поделилась отчётным снимком, который был сделан во время дефиле. Образ знаменитости дополнил короткий топ и массивная цепь на талии. Одной из первых снимок наследницы спортсмена оценила близкая подруга экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой — 33-летняя Лена Перминова.

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«Вперед девочка!» — обратилась к Кафельниковой возлюбленная бизнесмена Александра Лебедева.

К слову, ранее Алеся позировала с 20-летней дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради — Лили-Роуз Мелоди. Наследница голливудского актера увлекается модой. Девушка принимала участие в показах и рекламных фотосессиях.

Еще в ноябре Кафельникова появилась на балу Tatler. Для выхода в свет модель выбрала объемное дизайнерское платье-бюстье винного оттенка. В интервью программы «Ты не поверишь!» Алеся пожаловалась на то, что ей не удалось станцевать вальс, так как она дебютировала еще в 2014 году. А на паркет выходили только те пары, которые ранее не присутствовали на мероприятии. Среди приглашенных гостей также были замечены: Устинья Малинина, Яна Рудковская с сыном Сашей Плющенко, Михаил Боярский, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Стефания Маликова, Тина Канделаки с дочкой Меланией и многие другие.