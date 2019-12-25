«Тот самый перебор»: Рудковская не впечатлила Васильева платьем с перьями

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль музыкального продюсера Яны Рудковской. Историк моды подметил, что возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на протяжении многих лет находится в центре всеобщего внимания. Соведущий Эвелины Хромченко сделал комплимент бизнесвумен, заявив, что супругу фигуриста без преувеличения можно назвать ухоженной, влиятельной и модной женщиной. При этом историк моды нашел, за что подвергнуть Рудковскую критике.

Васильев не оставил без внимания появления Яна на вручении ежегодной премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. На красной дорожке светского мероприятия знаменитость позировала в компании Евгения Плющенко. Выступая на сцене перед собравшимися, фигурист дал понять, что для него каждый выход на публику своего рода повинность, не без улыбки спортсмен подметил, что отбывает так свое наказание. Однако историк моды раскритиковал музыкального продюсера не за слова ее мужа. Васильеву не понравился тот вечерний наряд, который Яна выбрала для премии.