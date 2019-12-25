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Васильев назвал 19-летнюю дочь Дмитрия Маликова «девушкой на выданье»

Ко всему прочему, историк моды раскритиковал «возрастное» платье Стефании на балу дебютанток Tatler.

Васильев назвал 19-летнюю дочь Дмитрия Маликова «девушкой на выданье»
Дмитрий Маликов с супругой Еленой и дочкой Стефанией (Фото: Instagram.com/steshamalikova)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб дочери композитора Дмитрия Маликова — Стефании. В свои 19 лет наследница именитой фамилии учится на факультете журналистики. Все свободное время девушка уделяет учебе, пренебрегая развлечениями. Несмотря на это, дочка Дмитрия и Елены Маликовых не смогла пропустить бал дебютанток Tatler.

По мнению историка моды, Стефания выглядит хорошо, но значительно старше своих лет, так как отдает предпочтение достаточно «возрастным образам».

Дочка певца Дмитрия Маликова - Стефания
Стефания появилась на балу дебютанток Tatler в платье с гороховым принтом (Фото: Instagram.com/steshamalikova)

«Это платье скорее для певицы на сцене, но не для бала дебютанток. Стефания одета как опытная дама. Понимаю, что она девушка на выданье и это верный путь к будущему благосостоянию. Выходя много и часто в красивых платьях, она обретет и личное счастье, и известность, и контракты», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Напомним, что у Стефании подрастает годовалый братик Марк. В недавнем интервью Дмитрий Маликов подметил, что они прячут от сынишки гаджеты, стараясь заменить мультики по телевизору чтением сказок. Особое внимание малыш уделяет машинкам. Сама Стеша не обделяет ребенка сестринской любовью, девушке нравится проводить время в компании братика.

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Александр ВасильевДмитрий МаликовЕлена Маликоваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильПрограмма "Модный приговор"
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Васильев назвал 19-летнюю дочь Дмитрия Маликова «девушкой на выданье»
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