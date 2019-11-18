Жена 56-летнего Константина Меладзе не скрывает любовь к секонд-хендам 

37-летняя Вера Брежнева не скрывает: она вполне довольна своим имиджем и стилем. Разбираться в современных тенденциях знаменитости помогают профессионалы, которые знают все о мире моды. При этом экс-солистка группы «ВИА Гра» уточнила, что она абсолютно не комплексует из-за своих архивных юношеских снимков и того, как она одевалась.

«С тех самых пор мне нравятся секонд-хенды», — отметила Брежнева в интервью «Грации».

Жена 56-летнего Константина Меладзе не видит ничего особенного в покупке вещей с чужого плеча. Певица не зациклена на модных брендах и дорогой люксовой одежде. Вне сцены поп-исполнительница отдает предпочтение комфортному повседневному стилю — свитшотам, толстовкам, кроссовкам и леггинсам. Делясь воспоминаниями из юности, Вера призналась, что чувствовала себя самой «крутой девчонкой» в Днепродзержинске, купив в секонд-хенде пиджак из виниловой кожа.

«А еще как-то мой молодой человек подарил мне невероятного вида топ Dolce & Gabbana. Он был без рукавов, зеленый, с люрексом и леопардовыми вставками», — добавила певица.

Вера не скрывает: она часто советуется с мужем при выборе того или иного платья перед выходом в свет. По словам певицы, ее возлюбленный обладает превосходным вкусом там, где речь заходит о женских нарядах.