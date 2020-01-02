«Будь счастлива»: Галкин поздравил жену Плющенко с 45-летием

2 января свой день рождения отмечает Яна Рудковская. Одним из первых с 45-летием музыкального продюсера поздравил супруг примадонны отечественной эстрады — шоумен Максим Галкин. Он лично обратился к имениннице, пожелав ей процветания, крепкого здоровья и успеха.

«С днем рождения, Яна! Будь счастлива!!» — добавил Максим.

К словам телеведущего присоединилась и Олеся Судзиловская. Актриса подметила, что возлюбленная Евгения Плющенко достойна всего самого лучшего.

«Яночка, с днем рождения! Желаний, свершений, признания», — отметила возлюбленная бизнесмена Сергея Дзебаня.

Новогоднюю ночь Яна Рудковская провела вместе с самыми близкими людьми: мужем, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, и шестилетним сыном Сашей. Компанию музыкальному продюсеру составили и наследники от Виктора Батурина. Своего пасынка Андрея музыкальный продюсер всегда называла сыном, считая мальчика родным. В браке с бизнесменом Яна родила первенца. Сейчас Николай, как и его старший брат, учится в МГИМО. Рудковская не скрывает, что гордится своими детьми, которые знают цену заработанным родителями деньгам. Супруга Евгения Плющенко уточнила, что она никогда не позволяла своим мальчикам бездумно тратить средства, выделенные им на карманные расходы. Яна надеется, что в будущем ее дети смогут самостоятельно обеспечивать собственные семьи.