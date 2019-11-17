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«Если бы я стала жирной, но родила»: Рудковская была готова к жертвам ради ЭКО

Супруга олимпийского чемпиона не стала скрывать, что многочисленные попытки забеременеть не привели к желаемому результату.

«Если бы я стала жирной, но родила»: Рудковская была готова к жертвам ради ЭКО
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская не скрывает: они с Евгением Плющенко мечтают обзавестись малышом. Сам фигурист подметил, что хотел бы стать отцом долгожданной дочери. При этом спортсмен не будет возражать и против рождения еще одного сына. От музыкального продюсера у олимпийского чемпиона есть 6-летний сын Саша. Однако пока все многочисленные попытки пары завести еще одного ребенка не увенчались успехом.

Избранница Плющенко заявила, что согласилась пройти все «круги ада», связанные с гормонотерапией. Яна была готова жертвовать здоровьем и своей фигурой ради материнства. Как уже писала «Комсомольская правда», супруга фигуриста прошла четыре процедуры ЭКО, однако зачать так и не смогла.

«Если бы я стала жирной, но родила… Меня бы это не смущало», — отметила Яна.

По словам возлюбленной Плющенко, она вряд ли сможет выносить малыша, а шансы забеременеть на сегодняшний день невелики. Именно поэтому Рудковская задумалась о суррогатном материнств, как о еще одной возможности завести ребенка. Напомним, что от бизнесмена Виктора Батурина у Яны есть старший сын Николай и пасынок Андрей. В отношениях с олимпийским чемпионом на свет появился маленький Саша.

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дети звездЕвгений ПлющенкоЗвездные детиЯна Рудковская
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«Если бы я стала жирной, но родила»: Рудковская была готова к жертвам ради ЭКО
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