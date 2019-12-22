«Яна выглядит бомбически»: Плющенко доволен фигурой 44-летней Рудковской

Яна Рудковская не раз высказывалась в адрес недоброжелателей. Музыкальный продюсер, впрочем, как и модель Светлана Бондарчук, уже говорила о том, что женщины после сорока лет могут выглядеть красиво и ухожено. Ранее возлюбленная галериста Сергея Табунова подметила, что она не может даже представить, чтобы заграницей Анджелина Джоли, Николь Кидман, Шарон Стоун или Дженнифер Лопес подверглись нападкам со стороны поклонников из-за своего возраста.

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в рамках шоу «ЯнаСупер» затронула одну из самых обсуждаемым тем, связанных с хейтерами. По словам Рудковской, она часто сталкивается с мифами о своей семье. Кроме того, знаменитости постоянно напоминают о ее возрасте. Бизнесвумен старается не обращать внимание на критические отзывы, появляясь на публике в облегающих нарядах и мини-платьях.

На защиту Яны встал и ее муж. Так, Евгений Плющенко заявил, что вполне доволен внешностью и фигурой своей второй половинки. Рудковская старше фигуриста на восемь лет, однако спортсмен не ощущает эту разницу в возрасте.

«Яна выглядит бомбически. Она устраивает меня по всем пунктам: прекрасная грудь, отличная попа, ноги», — заверил Евгений.

Напомним, что вместе с супругом Яна Рудковская воспитывает шестилетнего сына Сашу. От брака с бизнесменом Виктором Батуриным у музыкального продюсера есть старшие наследники: пасынок Андрей и сын Николай стали студентами МГИМО.