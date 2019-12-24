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«Она безумно ответственная мать»: Галкин высказался о супружестве с Пугачевой

По словам шоумена, в самом начале их отношений именно он в душе чувствовал себя пенсионером, в то время, как Алла Борисовна всегда была молодой.

«Она безумно ответственная мать»: Галкин высказался о супружестве с Пугачевой
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

Супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса принял участие в съемках YouTube-проекта «А поговорить?..». В ходе интервью Максима Галкина спросили о том, рискнул бы он выступить в горячих точках. В ответ шоумен подчеркнул, что как отец двоих маленьких детей он вряд ли бы принял такое предложение. Ко всему прочему, ведущий программы «Лучше всех!» уточнил, что на него возложена двойная ответственность, учитывая тот факт, что он значительно моложе супруги.

«У меня маленькие дети и я перед ними чувствую большую ответственность! На мне особая ответственность… Наша с Аллой разница в возрасте налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговариваем. Я себя в этом отношении стараюсь беречь. Мы открыто об этом говорим, совершенно сознательно», — подметил Максим.

Певица Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным и детьми
Максим Галкин считает Пугачеву безупречной мамой (Фото: Globallookpress.com)

По словам телеведущего, Алла Борисовна сейчас уделяет детям куда больше внимания, чем он сам. Галкин припомнил слова Примадонны о том, что ей хотелось бы чему-то научить двойняшек.

«Она безумно ответственная мать… Такую надо еще поискать», — заверил шоумен.

Говоря о браке с Аллой Пугачевой, телеведущий отметил, что не чувствует в ней никаких изменений.

«Изначально у нас я был такой пенсионер в душе, а она молодая. Алла более легкая на подъем, легкая на принятие решений. Как-то она сказала мне такую вещь: «Я могу с тобой спокойно стареть?». Я ей ответил — да», — добавил Галкин.

Вместе с певицей Максим воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу.

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«Она безумно ответственная мать»: Галкин высказался о супружестве с Пугачевой
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