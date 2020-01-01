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«Люблю тебя»: Петров признался в чувствах к 24-летней Милославской

Александр и Стася перестали скрывать свой роман.

«Люблю тебя»: Петров признался в чувствах к 24-летней Милославской
Александр Петров (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Стася Милославская опубликовала совместный снимок с Александром Петровым. В кадре актриса расположилась на одном из диванов в гостиной, а ее молодой человек положил голову на колени девушки. В комментариях к фото знаменитость подметила, что у нет желания подводить итоги прошлого года. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, с Милославской актер из трилогии о Гоголе сблизился на съемках фильма «Стрельцов». Обоюдная симпатия со временем переросла в дружбу, а чуть позже и в более серьезное чувство. До последнего времени Александр скрывал свои отношения с новой возлюбленной.

Ни для кого не секрет, что Петров встречался с 27-летней Ириной Старшенбаум. Сама актриса из военной драмы «Т-34» никак не комментировала разлад с Александром. При этом в недавнем интервью артистка призналась, что сейчас она находится в полной гармонии с самой собой. По словам Ирины, она стала менее требовательно относиться к мужчинам.

Примечательно, что Петров не оставил без внимания свежий снимок в Instagram Милославской, публично признавшись ей в чувствах.

«Люблю тебя», — написал актер в комментариях к фото Стаси.

Ранее знаменитость назвала те качества, которые больше всего привлекают ее в мужчине. По словам Милославской, она вряд ли бы устояла перед заботливым и образованным молодым человеком с хорошим чувством юмора и самоиронией.

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«Люблю тебя»: Петров признался в чувствах к 24-летней Милославской
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