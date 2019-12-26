НОВОСТИ

Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова

Бывший молодой человек и откровенная постельная сцена оттолкнули актрису от съемок.

Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова
Ирина Старшенбаум и Александр Петров. Фото: Кудрявцева Лариса / Архив "ЭГ"

Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек. По словам девушки, ей показалась странной ситуация, в которой ее бывший возлюбленный, пусть даже и в кино, будет смотреть постельную сцену между ней и актером Иваном Янковским.

Также Ирина рассказала, что столь откровенные съемки постельной сцены не прибавляли ей энтузиазма. По словам Старшенбаум, обнажение в кино может иметь довольно печальные последствия в будущем, например, некоторые продюсеры и режиссеры могут отказаться работать с актрисой, если она была замечена в подобных съемках и не важно, насколько успешным получился в итоге фильм.

Роман Петрова и Старшенбаум начался в 2015 году, но в июне 2019 года молодые люди расстались.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Текст"Александр ПетровИрина Старшенбаум
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова
Интересно?
Поделись с друзьями: