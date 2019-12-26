Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова

Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек. По словам девушки, ей показалась странной ситуация, в которой ее бывший возлюбленный, пусть даже и в кино, будет смотреть постельную сцену между ней и актером Иваном Янковским.

Также Ирина рассказала, что столь откровенные съемки постельной сцены не прибавляли ей энтузиазма. По словам Старшенбаум, обнажение в кино может иметь довольно печальные последствия в будущем, например, некоторые продюсеры и режиссеры могут отказаться работать с актрисой, если она была замечена в подобных съемках и не важно, насколько успешным получился в итоге фильм.

Роман Петрова и Старшенбаум начался в 2015 году, но в июне 2019 года молодые люди расстались.