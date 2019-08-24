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Милославская рассказала, какими качествами должен обладать ее мужчина

Девушка предпочитает не распространяться о личной жизни.

Милославская рассказала, какими качествами должен обладать ее мужчина
Стася Милославская (Фото: Globallookpress.com)

24-летняя актриса Стася Милославская в недавнем интервью рассказала о том, какими качествами, по ее мнению, должен обладать идеальный мужчина. Девушка не сомневается, что вряд ли бы устояла перед заботливым и образованным молодым человеком с хорошим чувством юмора и самоиронией.

При этом актриса уверена, что каждая сильная и независимая женщина в отношениях хочет чувствовать себя слабой и уязвимой. Милославская готова последовать за избранником, доверяя мнению и суждениям любимого человека.

«Для меня не проблема, если мужчина будет успешнее – роль жены гения мне вполне подходит», — приводит peopletalk.ru слова Стаси.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, девушка строит отношения с актером из военной драмы «Т-34» Александром Петровым. Молодой человек расстался с 27-летней Ириной Старшенбаум. Ранее, Стасю и Александра заметили на сочинском фестивале «Кинотавр». Кроме того, они также успели отдохнуть в Италии.

Сама девушка пока никак не прокомментировала роман с Петровым. Милославская не сомневается в том, что «счастье любит тишину». Поэтому распространяться о личном актриса не торопится. Стася не относит себя к тем артистам, которым важна слава и узнаваемость. Девушка получает удовольствие от работы и мало задумывается о поклонниках.

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Тэги:

Александр ПетровЗвездный стильСтася Милославская

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Милославская рассказала, какими качествами должен обладать ее мужчина
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