«Бутерброды с икрой, мандарины»: Старшенбаум вспомнила, как встречала Новый год в детстве

Актриса из военной драмы «Т-34» призналась, что ее абсолютно устраивает нынешняя московская зима без снега.

В недавнем интервью Ирина Старшенбаум вспомнила о том, как в детстве встречала Новый год. По словам артистки, эти памятные моменты связаны с родителями. Экс-возлюбленная Александра Петрова не стала скрывать: ее маме всегда нравилось украшать квартиру. Каждую новогоднюю ночь семья обязательно выходила на улицу, чтобы посмотреть праздничный салют. Не обходилось и без праздничного застолья с деликатесами, фруктами и различными угощениями домашнего приготовления.

«Бутерброды с икрой, мандарины. Это мои детские воспоминания», — призналась Старшенбаум в интервью Wday.ru.

Когда Ирина подросла, она заподозрила, что Деда Мороза не существует, а все дорогие подарки из командировок привозил ее отец, который долгое время работал стюардом, а потом летчиком. Именно по этой причине Старшенбаум всегда считала Новый год исключительно семейным праздником, когда все собирались за одним столом, поднимали бокалы и произносили тосты под бой курантов.

По словам актрисы, ей всегда нравилось дарить близким и друзьям подарки. Ирина уточнила, что по-прежнему любит мечтать, загадывать желания, испытывая детский восторг от маленьких сюрпризов и неожиданных подарков по случаю и без — также, как и в юности.