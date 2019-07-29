Звездные истории Александр Петров закрутил роман с актрисой из сериала «90-е. Весело и громко»
Звездные истории

Александр Петров закрутил роман с актрисой из сериала «90-е. Весело и громко»

Алиса Богуславская

Пару заметили вместе на шоу артиста «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» в Нижнем Новгороде.  

Выступление Александра Петрова на стадионе «Нижний Новгород» стало центральным событием фестиваля Горький Fest и собрало больше 12 тысяч зрителей. Шоу «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» — это моноспектакль, в котором артист рассказывает о встрече в  баре с  красивой девушкой и внезапно вспыхнувшей между ними страсти. Сама героиня появляется лишь на огромном экране. Сыграла ее Ирина Старшенбаум, которую до последнего времени считали возлюбленной актера. 

Так сложилось, что финал любви оказался трагичен не только в шоу, но и в жизни – пара больше не вместе (возможно, это одна из причин, по которым артист дал финальный спектакль в Москве 23 июля и закрыл проект). А место Старшенбаум в жизни Петрова заняла молодая 24-летняя актриса Стася Милославская. 

Их судьбоносная встреча случилась на съемках фильма «Стрельцов», где Петров сыграл звезду советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская – его жену Аллу. В тот момент они оба были несвободны, но чувства победили и вот уже несколько месяцев длятся их отношения.

В Нижний Новгород Милославская прилетела втайне, решив сделать сюрприз своему любимому, и появилась у него в гримерке уже после концерта. К машине счастливые влюбленные шли в обнимку, крепко держась за руки. Кстати, еще в июне пару Петрова и Милославскую заметили уединяющимися на «Кинотавре» в Сочи. Александр был там ведущим церемонии открытия, а Стася представляла фильм «Бык», получивший главный приз фестиваля. 

Стася Михайлова. Фото
Стася Милославская. Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля Горький Fest

Напомним, что пара Александра Петрова и Ирины Старшенбаум была одной из самых известных в российском кинематографе. Их роман начался на съемках фильма «Притяжение» Федора Бондарчука в 2016 году и продлился больше двух лет. На сегодняшний день Петров является одним из самых востребованных актеров своего поколения. Стася Милославская тоже набирает популярность, особенно после выхода на СТС сериала «90-е. Весело и громко», где она сыграла главную женскую роль. В 2019 году актриса уже участвует в нескольких больших проектах. 

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Александр ПетровИрина СтаршенбаумСтася МилославскаяФедор БондарчукЭдуард Стрельцов

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Александр Петров закрутил роман с актрисой из сериала «90-е. Весело и громко»
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