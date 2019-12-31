«Я лишь начал жить»: Виторган вспомнил, как встретил Новый год в одиночестве

Максим Виторган вслед за возлюбленной музыкального продюсера Константина Меладзе — Верой Брежневой — заявил, что ему абсолютно не хочется подводить итоги года. Сын Эммануила Гедеоновича подметил, что если у кого-то есть желание поговорить об итогах, то он только-только начитает жить.

По словам актера, прошлый Новый год он встретил в гордом одиночестве, у себя дома. Тогда экс-возлюбленный Ксении Собчак отказался от веселья и пышных застолий, отдав предпочтение здоровому сну. Максим подметил, что в целом и Нового года у него не было. Зато сам 2019-й год подарил ему массу приятных воспоминаний.

«Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу, еще пока спящее нежным сном, доказательство этого открытия. Привет, прекрасная N. Все остальное у меня было и так», — отметил актер.

К словам Виторгана присоединилась и Алика Смехова. 51-летняя актриса пожелала Максиму и Нино Нинидзе счастья в Новом году.

«Макс! С наступающим! Очень рада за вас с Ниношкой!» — заверила Алика.

Несмотря на плотный рабочий график, Максим старается не обделять вниманием трехлетнего сына Платона. Экс-супруга актера Ксения Собчак не препятствует ему видеться с наследником. Сама телеведущая сохранила дружеские отношения со старшей дочерью бывшего мужа — Полиной, которая к слову, нашла общий язык и с Нино Нинидзе.