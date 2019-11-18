«Источник счастья»: Собчак показала редкое фото с подросшим Платоном

Ксения Собчак не так давно вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал Константин Богомолов. Но для телеведущей теперь лишь один мужчина будет на первом месте — ее сын Платон. Хоть она и рассталась с Максимом Виторганом на дружеской ноте, время от времени бывшие супруги друг над другом подтрунивают. Но это не мешает им вместе воспитывать наследника. Каждый из родителей старается одинаковое время посвящать ребенку.

Так, 18 ноября Платону исполнилось три года. Собчак редко публикует фото с сыном, но на этот раз сделала исключение. Она разместила летний снимок, на котором нежно целует наследника. При этом телеведущая позирует без косметики, а ее волосы собраны в пучок. Она держала на руках подросшего именинника. Малыш, к слову, растет голубоглазым блондином.

«Правильно все-таки люди говорят — хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам! Сегодня три года, как источник счастья живет в моем доме „на постоянке“», — написала Ксения.

На пост одним из первых отреагировал Андрей Малахов, преданный друг телеведущей, который недавно дал ей откровенное интервью. Он оставил несколько эмодзи в виде хлопушек. А Глюкоза поразилась тому, как мама и сын похожи. «Уффффф!! Как похож он на тебя! Платоша! С днём рождения», — отреагировала она. Не осталась в стороне и Светлана Лобода. «Пусть будет счастлив, красивый малыш», — пожелала певица.

Отметим, что дом к празднику был украшен воздушными шарами. Платон эмоционально прочитал стихотворение на глазах родных. Трогательными кадрами поделился Виторган. Он поблагодарил Собчак за наследника. «Тебе спасибо», — не смогла ни ответить любезностью телеведущая.