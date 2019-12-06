НОВОСТИ

Собчак доверила сына Виторгану ради поездки на Мальдивы с Богомоловым

Новоиспеченный муж телеведущей поделился в Instagram новыми кадрами отдыха на курорте.

Собчак доверила сына Виторгану ради поездки на Мальдивы с Богомоловым
Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленный Собчак поделился на личной страничке микроблога свежим видеороликом, запечатлев телеведущую во время их совместной прогулки на яхте. Сама Ксения улыбалась, глядя в объектив фотокамеры Богомолова, придерживая развивающуюся на ветру шляпку. Вместе с супругой Константин проводит декабрьские каникулы на Мальдивах. Ради поездки и уединенного романтического отпуска с избранником телеведущая оставила трехлетнего сына в Москве на попечение Максима Виторгана. Об этом свидетельствуют снимки в аккаунте последнего. Бывший муж Ксении опубликовал в Instagram фото, на котором Платон запечатлен вместе со своим старшим братом 19-летним Даниилом. Юноша вместе с малышом увлекся живописью, придумав, как занять досуг крохи.

Ранее сама Ксения говорила о том, что ее сын вместе с носителем языка учит китайский, правда пока лишь в игровой форме. После развода с Виторганом, телеведущая сделала все возможное для того, чтобы сохранить с экс-возлюбленным дружеские отношения. Светская львица не препятствует Максиму навещать наследника.

«Братская помощь», — подписал снимок со своими мальчиками актер.

В одном из интервью Ксения подметила, что когда она узнала о своей беременности просто не смогла сдержать слез. По словам телеведущей, она плакала не по той причине, что подтвердились ее ожидания, связанные с материнством, а потому, что ей очень хотелось родить мальчика. Экс-возлюбленная Максима Виторгана уточнила, что на тот момент она даже не допускала мысли о появлении дочери.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗвездные детиКонстантин БогомоловКсения Собчак и Константин БогомоловКсения Собчак последние новостиМаксим Виторган
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак доверила сына Виторгану ради поездки на Мальдивы с Богомоловым
Интересно?
Поделись с друзьями: