Собчак доверила сына Виторгану ради поездки на Мальдивы с Богомоловым

Возлюбленный Собчак поделился на личной страничке микроблога свежим видеороликом, запечатлев телеведущую во время их совместной прогулки на яхте. Сама Ксения улыбалась, глядя в объектив фотокамеры Богомолова, придерживая развивающуюся на ветру шляпку. Вместе с супругой Константин проводит декабрьские каникулы на Мальдивах. Ради поездки и уединенного романтического отпуска с избранником телеведущая оставила трехлетнего сына в Москве на попечение Максима Виторгана. Об этом свидетельствуют снимки в аккаунте последнего. Бывший муж Ксении опубликовал в Instagram фото, на котором Платон запечатлен вместе со своим старшим братом 19-летним Даниилом. Юноша вместе с малышом увлекся живописью, придумав, как занять досуг крохи.

Ранее сама Ксения говорила о том, что ее сын вместе с носителем языка учит китайский, правда пока лишь в игровой форме. После развода с Виторганом, телеведущая сделала все возможное для того, чтобы сохранить с экс-возлюбленным дружеские отношения. Светская львица не препятствует Максиму навещать наследника.

«Братская помощь», — подписал снимок со своими мальчиками актер.

В одном из интервью Ксения подметила, что когда она узнала о своей беременности просто не смогла сдержать слез. По словам телеведущей, она плакала не по той причине, что подтвердились ее ожидания, связанные с материнством, а потому, что ей очень хотелось родить мальчика. Экс-возлюбленная Максима Виторгана уточнила, что на тот момент она даже не допускала мысли о появлении дочери.