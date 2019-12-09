«Как человека не уважаю»: Лопырева критически отозвалась о Ксении Собчак

Виктория объяснила, почему не пришла бы на интервью к жене Константина Богомолова.

Виктория Лопырева не смогла оставить без внимания слова Ксении Собчак. Напомним, что телеведущая на личной страничке в Instagram высказалась по поводу замужества 36-летней модели. Ранее сама Виктория подтвердила информацию о том, что они с Игорем Булатовым расписались в Грибоедовском загсе. Однако Собчак подвергла сомнению искренность чувств новоиспеченной невесты по отношению к мужу-бизнесмену. Возлюбленная режиссера Константина Богомолова не исключает вероятность того, что Лопырева вернется на ярмарку невест, узнав, что у ее второй половинки нет денег.

В ответ на подозрения Ксении Анатольевны модель объяснила, почему она не пришла бы на интервью к телеведущей, которая позиционирует себя как блогер.

«Я Собчак как человека не уважаю! Если понадобится, она легко подставит любого: друзей, мужей… сторонников! А еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа или гонораров — подло», — добавила Виктория.

По словам возлюбленной Игоря Булатова, она не считает себя святой. Девушка подметила, что всем людям свойственно совершать ошибки. Однако знаменитость призналась, что не намерена выслушивать упреков от тех, кто сам «по уши в грязи». Лопырева обратилась к своим подписчикам, подметив, что они с Игорем молоды и полны сил. Модель заявила, что они с мужем смогут заработать себе на жизнь.